В Казани тестируют троллейбус, который может ехать 30 км без проводов

На маршрут №5 («Речной вокзал – ул. Академика Глушко») вышел инновационный троллейбус УТТЗ-624133 «Горожанин», сообщает сайт мэрии города. Машина произведена в Уфе на базе кузова МАЗ третьего поколения и адаптирована к российскому климату. До 23 марта новый транспорт будет курсировать в тестовом режиме.

Фото: kzn.ru

Главная особенность модели — запас автономного хода до 30 километров. Троллейбус может объезжать пробки и места ДТП, а также работать на участках без контактной сети. Зарядка идёт прямо во время движения под проводами.

Низкопольный «Горожанин» вмещает до 80 пассажиров, из них 35 сидячих мест. В салоне — климат-контроль, видеонаблюдение, спутниковая навигация и автоматическая система пожаротушения.

Мэр Казани Ильсур Метшин, которому представили новинку, отметил готовность предприятия модернизировать парк и внедрять передовые решения.

Фото: kzn.ru

Сейчас на балансе МУП «Метроэлектротранс» 192 троллейбуса, которые обслуживают 11 маршрутов. В часы пик на линии выходят 152 машины.