Музеи РТ до 1 марта делают бесплатным посещение для людей старшего поколения

24 февраля 2026  12:30
Владислав Косолапкин

С сегодняшнего дня и до 1 марта музеи Казани и всей республики открывают свои двери для людей старшего поколения. В эти дни их ждут увлекательные выставки, постоянные экспозиции и насыщенные культурные программы. Для бесплатного входа достаточно предъявить цифровой ID в мессенджере MAX.

В рамках акции можно бесплатно посетить Национальный музей и его филиалы, ГМИИ, Казанский Кремль, Музейный комплекс города Казани, Болгарский музей-заповедник, Билярский музей-заповедник, Чистопольский музей-заповедник, Музей-заповедник «Остров-град Свияжск» и Елабужский музей-заповедник. Акция распространяется на людей с инвалидностью и членов многодетных семей, которые также могут посещать музеи бесплатно. Для студентов предусмотрена скидка 50%. Участники СВО и члены их семей тоже могут для удобства воспользоваться цифровым ID. Эта инициатива является частью большой федеральной программы «Культура по максимуму» для льготных категорий граждан. Чтобы оформить ID, достаточно зайти через приложение или сайт Госуслуг по ссылке и создать свой цифровой пропуск в мир культуры.

