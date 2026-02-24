В Татарстане открыт прием заявок на «Кадровый резерв» для молодежи

Республика
24 февраля 2026  17:03

Молодые люди от 16 до 35 лет могут подать заявку на участие в республиканском проекте до 18 марта на сайте rezervrt.ru. Программа реализуется с 2009 года и направлена на подготовку кадров для сферы молодёжной политики.

В этом сезоне проект разделён на два направления. Для начинающих — «Пробую и создаю»: здесь участники смогут попробовать себя в республиканских инициативах и создать собственные проекты. Для действующих специалистов до 35 лет — «Развиваю и масштабирую»: трек для тех, кто уже работает в сфере и руководит командами.

Участников ждут очные и дистанционные этапы, тренинги, стажировки и работа с наставниками. Отбор включает тестирование и деловые игры.

Как отметил министр по делам молодёжи РТ Азат Кадыров, проект помогает молодым людям осознанно выбирать путь и понимать, где они могут быть полезны республике.

По итогам программы сформируют пул специалистов для работы в молодёжной политике.

