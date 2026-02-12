К юбилею Мусы Джалиля в РТ выпустили два подарочных издания

Республика
12 февраля 2026  17:51
Автор:
Елизавета Черкина

В Институте татарской энциклопедии и регионоведения Академии наук Татарстана выпустили две книги к юбилею Мусы Джалиля. О новинках сегодня рассказали на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

- Мы хотели показать личность Мусы Джалиля, его наследие и память о нем как единое и многогранное явление, — объяснила старший научный сотрудник ИТЭР Лилия Давлет.

Первая книга — это иллюстрированный сборник очерков на русском языке. В нем около 60 статей, которые специально написали для этого издания. Они посвящены биографии поэта, его творчеству и военным годам. Вторая книга — библиографический указатель работ Рамиля Исламова, ведущего научного сотрудника института и известного исследователя жизни и творчества Джалиля. В нем собрана 81 монография и около четырех тысяч других публикаций автора. На страницах указателя напечатаны QR-коды: они ведут к онлайн-сборнику в электронной энциклопедии Tatarica. Директор ИТЭР Эльмира Галимова отметила, что указатель направят в библиотеки и школы республики. Обе книги подарочные, в продажу они не поступали.

