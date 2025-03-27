Как формируются платежи за ЖКУ в Татарстане: разбираем квитанцию

Каждый месяц жители многоквартирных домов республики получают счет за жилищно-коммунальные услуги. В Госкомитете РТ по тарифам напомнили, из чего складывается этот платеж и как рассчитывается его сумма, сообщает «Татар-информ».
Две части квитанции
Счет-фактура состоит из двух основных разделов:
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Коммунальные услуги – оплата за потребленные ресурсы.
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Жилищные услуги – содержание и ремонт общего имущества дома.
Что входит в коммунальные услуги?
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холодное и горячее водоснабжение;
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водоотведение;
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электроснабжение;
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отопление (тепловая энергия);
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газоснабжение (выделяется отдельной квитанцией);
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вывоз ТКО (твердых коммунальных отходов);
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твердое топливо (если в доме печное отопление).
Как рассчитывается плата?
Сумма зависит от:
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объема потребления (по счетчикам или нормативам, если приборов учета нет);
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утвержденных тарифов (их устанавливает Госкомитет РТ по тарифам).
Нормативы потребления утверждает Минстрой РТ.
Жилищные услуги: кто устанавливает цены?
В эту часть включаются:
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управление домом;
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содержание общего имущества;
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текущий ремонт.
Тарифы на эти услуги не регулируются государством. Они определяются:
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для собственников – решением общего собрания жильцов;
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для нанимателей и собственников, не выбравших способ управления, – местными властями.
Отдельная строка – взнос на капремонт, который устанавливается Кабмином Татарстана.
От чего зависит итоговая сумма?
На размер платежа влияют:
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площадь квартиры (для жилищных услуг);
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количество проживающих;
-
показания счетчиков или нормативы;
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сезонные изменения (например, отопление зимой);
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тарифы, которые могут индексироваться.
Куда обращаться с вопросами?
По вопросам тарифов на коммунальные услуги можно звонить на горячую линию Госкомитета РТ по тарифам: 8 (843) 236-36-36.