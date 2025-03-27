Как формируются платежи за ЖКУ в Татарстане: разбираем квитанцию

Каждый месяц жители многоквартирных домов республики получают счет за жилищно-коммунальные услуги. В Госкомитете РТ по тарифам напомнили, из чего складывается этот платеж и как рассчитывается его сумма, сообщает «Татар-информ».

Две части квитанции

Счет-фактура состоит из двух основных разделов:

Коммунальные услуги – оплата за потребленные ресурсы. Жилищные услуги – содержание и ремонт общего имущества дома.

Что входит в коммунальные услуги?

холодное и горячее водоснабжение;

водоотведение;

электроснабжение;

отопление (тепловая энергия);

газоснабжение (выделяется отдельной квитанцией);

вывоз ТКО (твердых коммунальных отходов);

твердое топливо (если в доме печное отопление).

Как рассчитывается плата?

Сумма зависит от:

объема потребления (по счетчикам или нормативам, если приборов учета нет);

утвержденных тарифов (их устанавливает Госкомитет РТ по тарифам).

Нормативы потребления утверждает Минстрой РТ.

Жилищные услуги: кто устанавливает цены?

В эту часть включаются:

управление домом;

содержание общего имущества;

текущий ремонт.

Тарифы на эти услуги не регулируются государством. Они определяются:

для собственников – решением общего собрания жильцов;

для нанимателей и собственников, не выбравших способ управления, – местными властями.

Отдельная строка – взнос на капремонт, который устанавливается Кабмином Татарстана.

От чего зависит итоговая сумма?

На размер платежа влияют:

площадь квартиры (для жилищных услуг);

количество проживающих;

показания счетчиков или нормативы;

сезонные изменения (например, отопление зимой);

тарифы, которые могут индексироваться.

Куда обращаться с вопросами?

По вопросам тарифов на коммунальные услуги можно звонить на горячую линию Госкомитета РТ по тарифам: 8 (843) 236-36-36.