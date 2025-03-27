Как формируются платежи за ЖКУ в Татарстане: разбираем квитанцию

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Республика
27 марта 2025  18:18

Каждый месяц жители многоквартирных домов республики получают счет за жилищно-коммунальные услуги. В Госкомитете РТ по тарифам напомнили, из чего складывается этот платеж и как рассчитывается его сумма, сообщает «Татар-информ».

Две части квитанции

Счет-фактура состоит из двух основных разделов:

  1. Коммунальные услуги – оплата за потребленные ресурсы.

  2. Жилищные услуги – содержание и ремонт общего имущества дома.

Что входит в коммунальные услуги?

  • холодное и горячее водоснабжение;

  • водоотведение;

  • электроснабжение;

  • отопление (тепловая энергия);

  • газоснабжение (выделяется отдельной квитанцией);

  • вывоз ТКО (твердых коммунальных отходов);

  • твердое топливо (если в доме печное отопление).

Как рассчитывается плата?

Сумма зависит от:

  • объема потребления (по счетчикам или нормативам, если приборов учета нет);

  • утвержденных тарифов (их устанавливает Госкомитет РТ по тарифам).

Нормативы потребления утверждает Минстрой РТ.

Жилищные услуги: кто устанавливает цены?

В эту часть включаются:

  • управление домом;

  • содержание общего имущества;

  • текущий ремонт.

Тарифы на эти услуги не регулируются государством. Они определяются:

  • для собственников – решением общего собрания жильцов;

  • для нанимателей и собственников, не выбравших способ управления, – местными властями.

Отдельная строка – взнос на капремонт, который устанавливается Кабмином Татарстана.

От чего зависит итоговая сумма?

На размер платежа влияют:

  • площадь квартиры (для жилищных услуг);

  • количество проживающих;

  • показания счетчиков или нормативы;

  • сезонные изменения (например, отопление зимой);

  • тарифы, которые могут индексироваться.

Куда обращаться с вопросами?

По вопросам тарифов на коммунальные услуги можно звонить на горячую линию Госкомитета РТ по тарифам: 8 (843) 236-36-36.

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