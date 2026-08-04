С начала купального сезона в РТ утонули 28 человек

С начала года на водных объектах Татарстана погиб 41 человек — на 19 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако ситуация остаётся напряжённой, особенно в летние месяцы. За купальный сезон утонули 28 человек, в том числе шестеро детей. Основная причина трагедий — купание в необорудованных местах, сообщила на брифинге в Кабинете Министров РТ начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по РТ Регина Гаязова.

С начала купального сезона зарегистрировано 37 происшествий, что на 7,5 процента меньше, чем в прошлом году. Погибших стало меньше на 15 процентов (28 против 33), а спасённых — на 35 процентов (13 против 20). Однако общее число происшествий с маломерными судами выросло: в этом году их уже 11, при том что за весь прошлый сезон было 10.

Главная причина гибели на воде — купание в необорудованных местах. С начала года по этой причине погибли 19 человек, в том числе все шестеро детей. Ещё 15 человек утонули в результате случайного падения в воду, четверо погибли при происшествиях с маломерными судами, двое — при падении с сап-бордов.

Рост числа погибших по сравнению с прошлым годом зафиксирован в 13 муниципалитетах. Наиболее проблемные — Зеленодольский район (с 1 до 5 погибших, включая одного ребёнка), Елабужский район (с 1 до 4), Казань (с 4 до 6), Набережные Челны (с 2 до 4). Высокий уровень гибели сохраняется в Мензелинском районе, где погибли трое, в том числе один ребёнок.

В этом году на воде погибли шестеро детей. Средний возраст — 12 лет. Пятеро из них утонули при купании в необорудованных местах. Одна трагедия произошла в Зеленодольском районе, где ребёнок утонул, катаясь на сап-борде без спасательного жилета. В Мензелинском районе пятилетний ребёнок утонул, находясь в спасательном круге — родители положились на него как на гарантию безопасности.

— Ежегодно основной причиной гибели детей на воде является купание в необорудованных местах, — подчеркнула Регина Гаязова. — И основная причина — недостаточный контроль со стороны взрослых.

В этом году в республике функционируют 55 пляжей (в прошлом году их было 57). При этом на контроле остаются 137 необорудованных мест массового отдыха у воды. Для контроля ситуации созданы 323 патрульные группы, которые провели более 16 тысяч рейдов, почти 36 тысяч профилактических бесед и распространили около 46 тысяч памяток. В опасных местах установлены 1310 запрещающих аншлагов. За купание в запрещённых местах привлечены к ответственности 55 человек.

Спасатели призывают жителей и гостей республики отдыхать только на оборудованных пляжах со спасательными постами, не заплывать за буйки, не оставлять детей без присмотра и не заходить в воду в нетрезвом виде. Судоводителям напоминают: перед выходом на воду необходимо проверять исправность судна, надевать спасательные жилеты и иметь при себе средства связи.