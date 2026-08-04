Смертность на воде в Татарстане снизилась на 19% за год

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Республика
4 августа 2026  12:31

С начала года на водоёмах республики погиб 41 человек — на 10 жертв меньше, чем за аналогичный период прошлого года (51). Об этом сообщила начальник отдела безопасности на водных объектах ГУ МЧС по РТ Регина Гаязова на брифинге в кабмине.

В купальный сезон 2026 года утонули 28 человек — на 15% меньше, чем в 2025-м (33). Основная причина гибели — купание в запрещённых местах: так погибли 19 человек, включая шестерых детей. Ещё 15 случаев — падение в воду, причины уточняются, 7 — происшествия с маломерными судами.

Спасены с начала года 27 человек (годом ранее — 37). Всего произошло 12 инцидентов с участием несовершеннолетних, погибли шестеро. Средний возраст детей — 12 лет.

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