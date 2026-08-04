Льготы в музеях и театрах РТ теперь можно подтвердить через МАКС

Жители Татарстана могут подтверждать своё право на льготы при посещении музеев, театров и галерей прямо через мобильное приложение МАКС. Для этого достаточно показать QR-код на экране смартфона, сообщает Министерство культуры Республики Татарстан.

Студенты, многодетные семьи, пенсионеры и люди с инвалидностью теперь могут получать скидки при покупке билетов в кассе культурных учреждений без бумажных справок. Вместо документа — цифровой QR-код в приложении МАКС. Сотрудник учреждения сканирует его, и льгота подтверждается автоматически.

Новая система уже прошла тестирование. В пилотном проекте участвовали несколько сотен учреждений культуры в большинстве регионов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Республику Татарстан, Свердловскую, Тульскую и Нижегородскую области. Теперь сервис становится доступным для жителей республики на постоянной основе.

Цифровизация льгот делает посещение культурных мероприятий более удобным и избавляет от необходимости носить с собой бумажные документы.