Как Россия поддерживает бойцов и их семьи: 160 законов, адресная помощь и пример Татарстана

Федеральный парламент принял уже более 160 законодательных актов, направленных на поддержку участников специальной военной операции и их родных. Об этом в интервью Светлане Кадыровой в программе «7 вопросов за 7 минут» на телеканале ТНВ сообщил депутат Государственной Думы Руслан Гаджиев.

Парламентарий напомнил о нескольких важных решениях. Вдовы военнослужащих получили возможность бесплатно обучаться в высших учебных заведениях. А для детей участников СВО установлены специальные квоты при зачислении на бюджетные места в университетах.

Отдельно Гаджиев остановился на волонтёрской поддержке. По его словам, Татарстан оказался в числе первых регионов, где помощь действующей армии с самого начала была выстроена на системной основе. Координацией занимались руководство республики и Полпредство РТ в РФ.

Депутат напомнил, что республика поддерживает не только военнослужащих, но и жителей новых территорий. После освобождения Лисичанска в городе возникла нехватка продовольствия. Татарстан оперативно поставил муку, а российские военные на месте организовали выпечку хлеба для горожан.

Гаджиев привёл пример адресной помощи. Семья бойца из Татарстана попала в тяжёлую аварию в Волгограде. Его дочери срочно потребовалась высокотехнологичная медицинская помощь. По обращению военнослужащего девочку оперативно перевезли в Москву, где провели необходимое лечение. Сейчас жизни ребёнка ничего не угрожает.

Руслан Гаджиев уверен: сочетание законодательных мер и практической помощи позволяет не только решать социальные проблемы, но и создавать условия, при которых военнослужащие могут выполнять боевые задачи, не беспокоясь о своих близких.