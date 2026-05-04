Более 4 тысяч полицейских обеспечат правопорядок в Казани на 9 Мая

В период праздников сотрудники органов внутренних дел переходят на усиленный режим несения службы. Для обеспечения порядка и безопасности планируется задействовать более 4 тысяч полицейских. Дополнительно привлекут военнослужащих Росгвардии, частных охранников, муниципальных служащих и членов народных дружин.

Об этом рассказал в ходе брифинга в Кабмине РТ заместитель начальника полиции МВД по РТ Марат Фатхуллин рассказал.

Правоохранители проведут поквартирные и подомовые обходы ветеранов и участников Великой Отечественной войны, чтобы предупредить возможные правонарушения в отношении них.

Перед началом мероприятий места проведения и прилегающие территории проверят специалисты с применением технических средств и служебных собак. Будут созданы зоны безопасности, установлены барьерные ограждения. Допуск граждан станет возможен только через контрольно-пропускные пункты.

В местах проведения праздничных мероприятий и на прилегающих территориях ограничат розничную продажу алкоголя. Напомним, с 25 апреля по 11 мая в республике действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено сжигание сухой травы и мусора, приготовление пищи на открытом огне, использование пиротехнических изделий первого и третьего класса опасности.

Фатхуллин подчеркнул, что одними силами полиции полную гарантию безопасности обеспечить невозможно — необходима бдительность самих горожан.

«Введённые временные ограничения и неудобства направлены в первую очередь на безопасность граждан, — обратился он к жителям. — Просим проявлять понимание».

Тем, кто планирует участвовать в праздничных мероприятиях, советуют прибывать заранее, чтобы спокойно пройти контрольно-досмотровые пункты.