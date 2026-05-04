50% скидка на ЖКУ, бесплатные протезы и ремонт жилья: какие льготы получают ветераны в РТ

По данным, озвученным министром труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмирой Зариповой на брифинге в Кабмине РТ, сегодня в Татарстане проживают 64 жителя блокадного Ленинграда и 77 бывших узников концлагерей.

Особенность республики — большое количество долгожителей-фронтовиков. Всего в регионе 334 человека, перешагнувших 100-летний рубеж. Из них 310 — ветераны Великой Отечественной войны.

В апреле этого года Социальный фонд по указу президента произвел ежегодную денежную выплату ко Дню Победы для ряда категорий граждан.

Ветераны и инвалиды войны имеют 50-процентную скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг, бесплатное обеспечение протезами и проезд на водном транспорте. Им также положена ежемесячная денежная компенсация за вред, причиненный здоровью.

Труженики тыла (их в республике более 5 тысяч) получают ежемесячную выплату из республиканского бюджета и бесплатное зубное и слуховое протезирование.

С момента реализации указа президента об обеспечении жильем ветеранов войны эта работа продолжается. При необходимости в домах и квартирах ветеранов проводят капитальный ремонт за счет местных бюджетов.

В первом квартале этого года органы соцзащиты обошли 3800 одиноких и одиноко проживающих ветеранов.

Изучались условия жизни и потребность в помощи. Проведены сезонная уборка жилья, субботники на приусадебных участках. 35 ветеранов поставлены на надомное социальное обслуживание. Всего услуги социального работника на дому получают 913 ветеранов.

Персональные поздравления по случаю дня рождения вручаются ежегодно, начиная с 90-летия ветерана. За недавнее время доставлено 1832 конверта. Решением Раиса Татарстана ветеранам войны также вручаются подарочные наборы и поздравительные открытки от имени Рустама Минниханова.