Как в Татарстане борются с мошенниками: от самозапретов до умного банка

Государство и финансовые учреждения создали целый арсенал цифровых инструментов, позволяющих гражданам защитить себя в пару кликов. Этими сервисами уже активно пользуются жители республики, и статистика показывает первые результаты в борьбе с киберпреступниками.

Самозапреты на «Госуслугах»

Один из самых востребованных сервисов - возможность самостоятельно установить запрет на оформление кредитов. Эта простая мера защищает от ситуации, когда мошенники, получив доступ к паспортным данным, берут займы на имя ничего не подозревающего человека. По словам заместителя министра цифрового развития РТ Альберта Яковлева, этой услугой уже воспользовались сотни тысяч жителей республики: более 559 тысяч человек установили запрет через портал «Госуслуги», а 33 тысячи - через офисы МФЦ.

Еще один полезный цифровой инструмент - контроль мобильных номеров. На том же портале можно поставить запрет на регистрацию новых SIM-карт на свои паспортные данные. Это блокирует один из каналов работы мошенников. Такой возможностью в Татарстане уже воспользовались более 8 тысяч человек. Оба запрета в любой момент можно отменить, если в них отпала необходимость.

С прошлого сентября операторы связи внедрили услугу маркировки входящих звонков. Если на телефон звонит номер из базы известных компаний или государственных учреждений, на экране отображается их настоящее название. Международные вызовы теперь сопровождаются указанием страны-источника, что сразу настораживает, если человек не ждет звонка, например, из Индии. Эти меры уже дают эффект: по данным экспертов, количество мошеннических звонков ежемесячно снижается более чем на 22%.

Для усиления защиты личного кабинета на «Госуслугах» теперь можно использовать авторизацию через отечественный мессенджер MAX. При входе система задает пользователю дополнительные проверочные вопросы. Их цель - не столько техническая проверка, сколько возможность дать подумать человеку, который находится под влиянием злоумышленника, диктующего свои условия.

Триллионы спасенных рублей

Финансовый фронт борьбы с мошенничеством не менее важен. Как сообщила заместитель управляющего Отделением Банка России по РТ Нурания Хайруллина, 2025 год стал временем активного противостояния социальной инженерии. Благодаря системам фрод-мониторинга, которые анализируют подозрительные операции в режиме реального времени, за девять месяцев года по всей стране удалось предотвратить 111 миллионов мошеннических транзакций и сохранить гражданам 11,5 триллиона рублей.

С 1 января 2025 года возможности банков по анализу операций расширились. Теперь они обязаны проверять переводы не по шести, а по двенадцати критериям. Тревогу вызывает, например, ситуация, если клиент за двое суток до перевода сменил номер телефона, привязанный к счету, или если за несколько часов до операции на его телефон поступил шквал звонков с незнакомых номеров. В таких случаях перевод приостанавливается, а с клиентом связывается сотрудник банка для подтверждения его намерений.

Аналогично система отслеживает подозрительное снятие наличных: нехарактерная сумма, необычное время или место операции, повышенная активность в переписке перед визитом в банкомат.

- Суть этих мер - дать человеку лишнюю минуту на раздумья в критический момент, создать дополнительный барьер для мошенников, - пояснила Нурания Хайруллина.

Представитель Банка России отдельно предостерегла граждан от опасных экспериментов. Если, распознав обман, человек начинает «играть» с мошенником, тянуть время или грубить, его номер телефона могут внести в специальный список для усиленных атак. Вместо этого эксперты рекомендуют просто класть трубку и блокировать незнакомые номера. Такой холодный прием сигнализирует алгоритмам мошенников, что номер неактивен, и звонки на него постепенно прекратятся.

Особое внимание уделяется проблеме так называемых дропперов - людей, которые, часто не осознавая этого, становятся посредниками преступников, предоставляя им доступ к своим счетам и банковским картам. Для защиты молодежи с августа 2025 года действует закон, запрещающий открывать банковские счета несовершеннолетним без согласия родителей.