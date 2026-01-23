Призывники Татарстана могут выбрать контрактную службу в войсках БПЛА вместо срочной

В республике призывникам предлагают альтернативу — они могут заменить обязательную срочную службу на контрактную службу в современных Войсках беспилотных систем (БПЛА). Об этом заявил офицер пункта отбора на службу по контракту в Казани Егор Горячев.

По его словам, контракт заключается на особых условиях: минимальный срок службы составляет один год, после чего военнослужащий имеет право уволиться. Во время службы от полутора до трёх месяцев уходит на обучение управлению беспилотной техникой. По завершении контракта военнослужащий получает статус ветерана боевых действий со всеми соответствующими льготами и выплатами.

Особенностью службы в этих войсках является то, что контракт не продлевается автоматически, а военнослужащего не переводят в другие рода войск. Обучение проходит не менее двух месяцев в учебных центрах соседних с Татарстаном регионов.

По словам специалистов, у кандидатов с опытом компьютерных игр есть преимущество, так как у них хорошо развита мелкая моторика, а интерфейсы управления дронами для них привычны.

С 1 января 2026 года в Татарстане действует повышенная единовременная выплата для заключающих контракт — 2,9 млн рублей, что является одним из самых высоких показателей в стране. Сумма складывается из 2,5 млн рублей из бюджета республики и 400 тысяч рублей от Министерства обороны РФ. Кроме того, в регионе для участников СВО и их семей действует около трёх тысяч мер поддержки.

Для желающих служить в войсках БПЛА в Татарстане работает специальная горячая линия: нужно набрать номер 117 и нажать клавишу 4. Предварительно подходящих кандидаров свяжут со специалистом пункта отбора.

Подробную информацию о контрактной службе, льготах и выплатах можно получить на сайте heroes-tatarstan.ru, а также в пункте отбора по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40, тел. (843) 221-44-52. Для жителей других регионов доступен бесплатный номер 8-800-222-59-00 или короткий номер 117.