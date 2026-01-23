Казань привлекает десятки тысяч студентов из России и зарубежья

Вузы и колледжи столицы Татарстана демонстрируют высокую привлекательность для абитуриентов. Согласно данным профильного комитета, общее число учащихся в Казани превышает 164 тысячи человек.

Значительную часть контингента составляют иностранные граждане. В казанских учебных заведениях получают образование более 17 тысяч студентов из-за рубежа. Наибольшее количество прибыли из стран СНГ — Узбекистана, Таджикистана и Казахстана, а также из Индии и Китая. Самым популярным вузом среди иностранцев является Казанский федеральный университет (КФУ), где обучается свыше 8,4 тысячи человек. Также востребованы технические университеты — КНИТУ-КАИ и КГЭУ. Традиционно сильный интерес зарубежные абитуриенты проявляют к медицинским направлениям.

Ещё одной крупной группой являются иногородние студенты из разных регионов России, которых в городе насчитывается около 93 тысяч. Почти половина из них — жители районов Татарстана, остальные приехали из других субъектов Федерации, включая самые отдалённые — от Дальнего Востока до автономных округов Сибири.