В Татарстане утвердили даты празднования Сабантуя и Каравона в 2026 году

23 января 2026  13:04

Раис республики Рустам Минниханов утвердил календарь проведения ключевых праздников региона на будущий год. Соответствующие распоряжения обнародованы на официальном интернет-портале главы региона.

Череда традиционных празднеств Сабантуй начнётся в деревнях и районных центрах Татарстана 6 и 7 июня. Спустя неделю, 13 июня, эстафету примет Набережные Челны. Завершится народное гуляние в столице республики — в Казани торжества пройдут 20 июня.

Также закреплена дата русского фольклорного праздника Каравон. В 2026 году он запланирован на 23 мая. Местом проведения, как и прежде, станет село Никольское в Лаишевском районе.

