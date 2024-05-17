Как «Живая традиция» объединила древнее и современное исламское искусство

«Это замечательное погружение в традиции, историю, смыслы в рамках одной выставки», - отметила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева на открытии выставки. Сама выставка произвела на зрителей приятное впечатление.

Представлено более 90 экспонатов из собраний «Росизо», Национального музея РТ, Музея изобразительных искусств РТ, Фонда поддержки и развития научных и культурных программ имени Шигабутдина Марджани и Галереи исламского искусства. Здесь объединены предметы древнего и современного исламского искусства. Среди артефактов - предметы из собрания Нацмузея РТ, в частности, фрагмент портала мечети XIII - XIV веков, плита из первой разрушенной Голубой мечети в Афганистане. Центральным экспонатом и символом выставки стал репринт древнейшей рукописи - Корана халифа Османа.

Фрагмент плиты из Голубой мечети в Афганистане. IX век. Камень, рельеф

Современное искусство представлено коллекцией Фонда поддержки и развития научных и культурных программ имени Шигабутдина Марджани - крупнейшего частного собрания произведений исламской культуры. Это, к примеру, серия абстрактных скульптур «Шелковый путь» Гайни Чаготаевой, масштабный эскиз к фильму «Звезда Улугбека» Чингиза Ахмарова - узбекского мастера, освоившего наследие средневековой миниатюры. Впервые на выставке показаны картины «Каллиграфия кистью» иракского художника Тена Имадо и «Вязь Корана» сирийского художника Або Мухаммада Шаара из Галереи исламского искусства.