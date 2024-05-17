Как «Живая традиция» объединила древнее и современное исламское искусство

На этой неделе, 15 мая, в Нацмузее РТ открылась выставка «Живая традиция» (12+). Она проходит в рамках XV международного экономического форума «Россия - Исламский мир: KazanForum 2024» и продлится до 15 июля.

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Город
17 мая 2024  09:59
Автор:
Елизавета Черкина
Автор фото: Елизавета Черкина

«Это замечательное погружение в традиции, историю, смыслы в рамках одной выставки», - отметила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева на открытии выставки. Сама выставка произвела на зрителей приятное впечатление.

Представлено более 90 экспонатов из собраний «Росизо», Национального музея РТ, Музея изобразительных искусств РТ, Фонда поддержки и развития научных и культурных программ имени Шигабутдина Марджани и Галереи исламского искусства. Здесь объединены предметы древнего и современного исламского искусства. Среди артефактов - предметы из собрания Нацмузея РТ, в частности, фрагмент портала мечети XIII - XIV веков, плита из первой разрушенной Голубой мечети в Афганистане. Центральным экспонатом и символом выставки стал репринт древнейшей рукописи - Корана халифа Османа. 

Фрагмент плиты из Голубой мечети в Афганистане. IX век. Камень, рельеф

Современное искусство представлено коллекцией Фонда поддержки и развития научных и культурных программ имени Шигабутдина Марджани - крупнейшего частного собрания произведений исламской культуры. Это, к примеру, серия абстрактных скульптур «Шелковый путь» Гайни Чаготаевой, масштабный эскиз к фильму «Звезда Улугбека» Чингиза Ахмарова - узбекского мастера, освоившего наследие средневековой миниатюры. Впервые на выставке показаны картины «Каллиграфия кистью» иракского художника Тена Имадо и «Вязь Корана» сирийского художника Або Мухаммада Шаара из Галереи исламского искусства.

  • Кувшин, XIX век, желтый металл. Кумган, Российская империя, Средняя Азия, датировка не определена. Чайник, Узбекистан, середина XIX века, латунь, гравировка

    Кувшин, XIX век, желтый металл. Кумган, Российская империя, Средняя Азия, датировка не определена. Чайник, Узбекистан, середина XIX века, латунь, гравировка

  • Д.Сулейманов. Мираж. Из Фонда им. Марджани. Уфа, 2002. Холст, масло

    Д.Сулейманов. Мираж. Из Фонда им. Марджани. Уфа, 2002. Холст, масло

  • Ю.Магай, В.Шурков, композиция «Чайхана». Узбекистан, 1980 - 1988. Глина, глазурь, соли, ангоб, лепка, роспись

    Ю.Магай, В.Шурков, композиция «Чайхана». Узбекистан, 1980 - 1988. Глина, глазурь, соли, ангоб, лепка, роспись

  • Фрагмент плиты из Голубой мечети в Афганистане. IX век. Камень, рельеф

    Фрагмент плиты из Голубой мечети в Афганистане. IX век. Камень, рельеф

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