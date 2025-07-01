В Казани почтили память первого президента Академии наук РТ

На прошлой неделе в Академии наук Республики Татарстан открылась трехдневная международная научная конференция, посвященная 95-летию со дня рождения Мансура Хасановича Хасанова - выдающегося ученого, государственного деятеля и первого президента Академии наук РТ. Организатором мероприятия выступил Институт татарской энциклопедии и регионоведения, носящий его имя.

На форум прибыли около 100 ученых из России, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. В рамках конференции работали пять секций, где обсуждались вопросы развития региональной науки, энциклопедистики, истории и культуры. Особое внимание уделили современным вызовам - цифровизации научного знания и роли искусственного интеллекта в энциклопедистике.

Торжественная церемония открытия началась с выступления президента Академии наук РТ Рифката Минниханова. Он отметил, что Мансур Хасанов заложил основы для развития науки в Татарстане в сложные 1990-е годы.

- Благодаря его организаторскому таланту и стратегическому мышлению Академия наук стала одним из ведущих научных центров России, - подчеркнул президент АН РТ.

Специальным гостем конференции стал председатель правления Российского исторического общества Руслан Гагкуев. Он высоко оценил вклад татарстанских ученых в развитие исторической науки и отметил плодотворное сотрудничество с Институтом археологии им. А.Х.Халикова.

- Татарстан - регион с одной из сильнейших исторических школ страны, - подчеркнул Руслан Гагкуев. - Здесь бережно сохраняют традиции и одновременно активно развивают новые исследовательские направления.

Директор Института татарской энциклопедии Эльмира Галимова рассказала о наследии Мансура Хасанова.

- Он мыслил на десятилетия вперед, - отметила она. - Благодаря ему появились не только научные институты, но и ключевые культурные учреждения - музеи, учебные заведения, центры изучения татарского языка и литературы.

Особый интерес участников вызвала дискуссия о будущем энциклопедий.

- Искусственный интеллект не заменит ученых, но станет мощным инструментом для работы с информацией, - убеждена Эльмира Галимова. - При этом мы сохраним и традиционные печатные издания - они остаются важной частью научной коммуникации.

В рамках конференции представили новые проекты, включая энциклопедии «Татары Кыргызстана» и «Татары Узбекистана». Участники также посетили выставку, посвященную жизни и деятельности Мансура Хасанова, где были представлены редкие архивные документы и фотографии.