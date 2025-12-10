Какие льготы есть у предпенсионеров в Татарстане в 2025 году

В республике действует комплекс мер для поддержки граждан предпенсионного возраста. Рассказываем простыми словами, кто относится к этой категории и на какую помощь может рассчитывать.

Кто считается предпенсионером?

Это мужчины и женщины, которым осталось не более пяти лет до выхода на пенсию. В 2025 году этот статус автоматически получат:

Мужчины, родившиеся в 1961–1965 годах и еще не оформившие пенсию.

Женщины, родившиеся в 1966 (если не на пенсии), 1967–1970 годах.

Статус присваивается автоматически на основе данных Социального фонда России.

Основные льготы и поддержка

Защита на работе

Сложнее уволить. Работодатель не может уволить предпенсионера по сокращению без согласования с профсоюзом или трудовой инспекцией.

Дополнительные дни отпуска. Можно взять 2 дополнительных дня за свой счет по договоренности с работодателем.

Бесплатное обучение. Доступно переобучение или повышение квалификации за счет работодателя или службы занятости.

Налоговые послабления

Освобождение от налога на имущество. Не нужно платить налог на одну квартиру, дом или гараж (на выбор).

Льгота по земельному налогу. Не облагается налогом участок площадью до 6 соток.

Возврат НДФЛ. Можно получить налоговый вычет за платное лечение или обучение.

Помощь безработным

Если предпенсионер встал на учет в службе занятости и признан безработным, он будет получать повышенное пособие дольше обычного срока. Его размер рассчитывается от среднего заработка:

75% — первые 3 месяца;

60% — следующие 4 месяца;

45% — в оставшийся период.