Какие льготы есть у предпенсионеров в Татарстане в 2025 году

news_top_970_100
Республика
10 декабря 2025  11:53
Автор:
Владислав Косолапкин

В республике действует комплекс мер для поддержки граждан предпенсионного возраста. Рассказываем простыми словами, кто относится к этой категории и на какую помощь может рассчитывать.

Кто считается предпенсионером?

Это мужчины и женщины, которым осталось не более пяти лет до выхода на пенсию. В 2025 году этот статус автоматически получат:

Мужчины, родившиеся в 1961–1965 годах и еще не оформившие пенсию.

Женщины, родившиеся в 1966 (если не на пенсии), 1967–1970 годах.

Статус присваивается автоматически на основе данных Социального фонда России.

Основные льготы и поддержка

Защита на работе

Сложнее уволить. Работодатель не может уволить предпенсионера по сокращению без согласования с профсоюзом или трудовой инспекцией.

Дополнительные дни отпуска. Можно взять 2 дополнительных дня за свой счет по договоренности с работодателем.

Бесплатное обучение. Доступно переобучение или повышение квалификации за счет работодателя или службы занятости.

Налоговые послабления

Освобождение от налога на имущество. Не нужно платить налог на одну квартиру, дом или гараж (на выбор).

Льгота по земельному налогу. Не облагается налогом участок площадью до 6 соток.

Возврат НДФЛ. Можно получить налоговый вычет за платное лечение или обучение.

Помощь безработным

Если предпенсионер встал на учет в службе занятости и признан безработным, он будет получать повышенное пособие дольше обычного срока. Его размер рассчитывается от среднего заработка:

75% — первые 3 месяца;

60% — следующие 4 месяца;

45% — в оставшийся период.

news_right_column_240_400
Новости
Гороскоп на неделю с 14 по 21 декабря 2025
Гороскоп на неделю с 14 по 21 декабря 2025
В РТ рак кожи стал самым распространенным онкологическим диагнозом в 2024 году
В рамках нацпроекта в Татарстане ввели в эксплуатацию 16 обновленных мостов
В Казани с 12 декабря запрещен провоз электросамокатов в метро
От «Алисы» до «Оптимуса»: о чем рассказывает зрителям программа iNews
От «Алисы» до «Оптимуса»: о чем рассказывает зрителям программа iNews
На улице Тэцевской в Казани временно закроют движение в связи с ремонтом
Бастрыкин взял на контроль ситуацию с отключением газа и воды в казанских домах
Вейпинг: реальная угроза, замаскированная под модный тренд