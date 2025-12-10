Татарстанцы вошли в число победителей патриотической акции «Связующая нить»

Республика
10 декабря 2025  12:41
Автор:
Елизавета Черкина

Двое жителей Татарстана стали победителями Всероссийской патриотической акции «Связующая нить». Ими стали Ангелина Астафьева и Ян Каверин. Конкурс посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества, сообщает Комитет семей воинов Отечества. Ян Каверин — воспитанник Икшурминской кадетской школы-интерната имени Байкиева. Ангелина Астафьева трудится в молодёжном центре «СинЭнергия», где занимается проектами для подрастающего поколения республики.

Церемония награждения победителей и призёров запланирована на 17 декабря 2025 года в Москве, в Общественной палате РФ. Она состоится в рамках Фестиваля «Культура Победы», где финалисты получат дипломы и ценные подарки. 

Участниками творческого соревнования выступили молодые люди от 8 до 23 лет. Они создавали работы, основанные на семейных историях, связанных с Великой Отечественной войной и специальной военной операцией. На конкурс поступило более 15 тысяч авторских работ. Эксперты отобрали 300 финалистов из 74 регионов страны, а из них определили 100 лучших — победителей из 51 субъекта России.

