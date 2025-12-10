На трех перекрестках в Казани установлены новые светофоры

Три новых объекта, размещенные на оживленных участках дорожной сети, введены в эксплуатацию в столице Татарстана. Мера направлена на повышение уровня безопасности дорожного движения, сообщили в транспортном комитете городской администрации.

Обновления коснулись следующих мест:

на улице Бигичева в районе дома №11;

на улице Журналистов возле дома №100;

на пересечении улиц Яшь Кыч и Магистральной.

В ведомстве призывают как водителей, так и пешеходов соблюдать сигналы светофоров и строго придерживаться ПДД.