На трех перекрестках в Казани установлены новые светофоры

10 декабря 2025  12:52

Три новых объекта, размещенные на оживленных участках дорожной сети, введены в эксплуатацию в столице Татарстана. Мера направлена на повышение уровня безопасности дорожного движения, сообщили в транспортном комитете городской администрации.

Обновления коснулись следующих мест:

  • на улице Бигичева в районе дома №11;
  • на улице Журналистов возле дома №100;
  • на пересечении улиц Яшь Кыч и Магистральной.

В ведомстве призывают как водителей, так и пешеходов соблюдать сигналы светофоров и строго придерживаться ПДД.

