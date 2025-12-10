На трех перекрестках в Казани установлены новые светофоры

Три новых объекта, размещенные на оживленных участках дорожной сети, введены в эксплуатацию в столице Татарстана. Мера направлена на повышение уровня безопасности дорожного движения, сообщили в транспортном комитете городской администрации.
Обновления коснулись следующих мест:
- на улице Бигичева в районе дома №11;
- на улице Журналистов возле дома №100;
- на пересечении улиц Яшь Кыч и Магистральной.
В ведомстве призывают как водителей, так и пешеходов соблюдать сигналы светофоров и строго придерживаться ПДД.