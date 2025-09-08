КАМАЗ и «Торпедо» не выявили сильнейшего

КАМАЗ сыграл вничью с «Торпедо» в домашнем матче 9-го тура Первой лиги. «Автозаводское дерби» завершилось со счётом 1:1. КАМАЗ вышел вперёд на 50-й минуте благодаря голу Мухаммада Султонова. Довольно быстро полузащитник получил жёлтую карточку, а через пять минут второй «горчичник» и досрочно покинул поле. Спасти матч «Торпедо» удалось на 90-й минуте – мяч забил Душан Бакич.

КАМАЗ набрал 18 очков в девяти турах и держится в тройке лидеров турнира. «Торпедо» смогло оторваться от предпоследней строчки, но по-прежнему идёт в зоне вылета.