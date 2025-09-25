Канализационный тупик: жители Дубравной опасаются очередного провала

В Казани около дома №43а по улице Дубравной 20 сентября произошел весьма серьезный коммунальный инцидент. В двух местах, где парковались автомобили, образовались крупные провалы. На следующий день поблизости появилась еще одна яма. Причем в одну из них провалился автомобиль, другой чудом удержался на самом краю. Только по счастливой случайности не пострадали люди.

Причина: авария на самотечном канализационном коллекторе. Кстати, он не такой уж и старый - 1988 года постройки. Хотя и местные жители, и сотрудники обслуживающего МУП «Водоканал» все же называют его старым. Как же тогда назвать коллекторы, расположенные в историческом центре города и построенные намного раньше?

О значении этого термина можно долго спорить, однако, как бы там ни было, бесспорно одно - коллектор нуждается в срочной реконструкции.

Фото: Кристина Харламова

Помимо не в первый уже раз образовавшихся ям жители дома столкнулись и с другими неприятными последствиями. В частности, в результате этого инцидента на поверхность поднялись сточные воды и то, что обычно плавает в канализации. Эти самые воды затопили подвал дома, офис ТСЖ (управляющего этим МКД) и расположенный здесь же продуктовый магазин. Для местных жителей авария стала не только источником неудобств, но и реальной угрозой для здоровья. Фекальные потоки, вырвавшиеся из глубин на поверхность, создали риск распространения инфекций. Жители опасаются, что и вдыхание паров может вызвать заболевания дыхательных путей и аллергические реакции.

Надо отдать должное сотрудникам «Водоканала»: они оперативно прибыли на место. «Приняты меры безопасности - на месте обвала установлены ограждения», - прокомментировали ситуацию специалисты этого коммунального предприятия. Более того, проводимые аварийные работы обошлись без отключения водоснабжения.

Фото: Кристина Харламова

Однако эти меры не устраняют причину всех проблем, это всего лишь латание аварийных участков. Стоит учесть, что два года назад на этом месте уже образовывался примерно такой же провал.

Кроме того, особое беспокойство у местных жителей вызывает строительство новых жилых комплексов в этом районе. На улице Дубравной вырастают новые дома, и ожидаемо с вводом в эксплуатацию новых объектов нагрузка на уже старые сети возрастет в разы. Старые трубы не смогут справиться с дополнительным объемом сточных вод, что неизбежно приведет к новым авариям, возможным обрушениям и еще более серьезным последствиям.

Так что без обновления коллектора никак не обойтись. Если, конечно, стоит задача избавиться от проблемы, а не просто поставить времянку.

«Данный коллектор имеет высокий процент износа и включен в план реконструкции в рамках инвестиционной программы предприятия, работы запланированы на этот год», - так и сообщили в МУП «Водоканал».

Но при этом ранее, а именно 28 января этого года, в ответ на жалобу местных жителей, которые куда только не обращались, вплоть до прямой линии Президента России, из исполкома им пришел ответ за подписью заместителя руководителя Искандера Гиниятуллина. В нем сказано: «Для предотвращения возникновения аварийных ситуаций на улице Дубравной необходимо выполнить работы по перекладке водопровода Д400 мм протяженностью 780 погонных метров на участке от пересечения улиц Рихарда Зорге/Дубравная до улицы Дубравной, д. №23 и сетей водоотведения Д800 мм протяженностью 987 погонных метров от д. №43 по улице Дубравной до д. №32 по улице Деревня Универсиады. Необходимое финансирование данных работ ориентировочно составляет 160 млн рублей. Инвестиционной программой МУП «Водоканал» на 2016 - 2028 годы, утвержденной приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ от 27.09.2017 №175/о, а также бюджетом г. Казани на 2025 год, финансирование данных мероприятий не предусмотрено».

Не очень понятно, почему «финансирование... не предусмотрено». Ведь жители регулярно каждый месяц оплачивали и продолжают оплачивать коммунальные услуги. Разве не на такие цели, как ремонт устаревшего оборудования, должны в приоритетном порядке направляться собранные с жильцов средства?

Мы, жители этого злополучного дома, искренне надеемся, что дело все же сдвинется с мертвой точки. Иначе последствия недоремонта даже трудно представить.

Кристина Харламова,

жительница дома №43а

по ул. Дубравной