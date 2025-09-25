На капитальный ремонт 11 детских садов в РТ направлено более 607 млн рублей

В 2025 году в Татарстане завершен капитальный ремонт 11 дошкольных образовательных учреждений. Общий объем финансирования работ составил 607,5 млн рублей, сообщили в Министерстве строительства республики.

Два детских сада в Казани были отремонтированы в рамках федеральной программы «Поддержка семьи» национального проекта «Семья». На ремонт татароязычного детского сада №415 в Советском районе и дошкольного учреждения №302 в Ново-Савиновском районе направлено 130 млн рублей.

Республиканская программа капитального ремонта охватила 9 детских садов в восьми муниципальных образованиях: Арском, Бугульминском, Высокогорском, Кукморском, Мамадышском, Менделеевском, Нижнекамском и двух учреждений в Альметьевском районе.

Во всех отремонтированных учреждениях выполнена комплексная модернизация: заменены инженерные коммуникации, проведены отделочные работы, обновлены кровли и фасады. Также оборудованы современные входные группы, поставлена новая мебель и благоустроены территории. Проведенные работы позволили создать комфортные и безопасные условия для воспитания и обучения детей.