Возврат летнего тепла в Татарстане сменился октябрьским холодом

В прошедшие выходные наше длительное бабье лето под влиянием северного циклона наметило было завершиться, но передумало и порадовало нас теплом еще пару дней.

Виной возврата погожей погоды с начала этой недели стал тыловой гребень солнечного антициклона. Юго-западные потоки обеспечили вынос очень теплых воздушных масс, столбик термометра во вторник повысился до рекордных 25 - 28 градусов. Кстати, абсолютный максимум 22 сентября в Казани составляет 27,4 градуса, он был отмечен в 2015 году.

В среду, 24 сентября, ночь выдалась без осадков, минимальная температура воздуха, совсем как летом, удерживалась на отметке 10 - 15 градусов. Днем в связи с вторжением к западным границам республики холодного атмосферного фронта погода резко начала меняться. Небо заволокло тучами, прошли кратковременные дожди, юго-западный ветер сменился на северо-западный. Температурный фон днем понизился и не превышал 15 градусов.

Сегодня облачная с прояснениями погода. Ночью при прохождении атмосферного фронта ожидается умеренный дождь, днем местами кратковременный. Заметное похолодание: минимальная температура воздуха ночью 4 - 9 градусов тепла, максимальная днем 7 - 12 градусов.

Все последующие дни недели погода будет по-осеннему неустойчивой и прохладной, временами пройдут дожди. Температурный фон останется ниже нормы этих дней сентября, днем будет от 6 до 11 градусов.

Установление холодной погоды почти совпало с днем осеннего равноденствия - с него и начинается астрономическая осень. И похоже, на этом с летним теплом можно попрощаться до следующего года. В связи с быстрой сменой сезонов придется сменить и гардероб, убрав летние вещи на хранение.

И народный календарь указывает на закономерность прихода осенней погоды. 27 сентября отмечается церковный праздник Воздвижение. В народе говорили: «На Воздвиженье последняя копна с поля убирается, на Воздвиженье тулуп кафтан сдвигает». Подмечали, что с этого дня птицы улетают, а медведи уходят в спячку. С Воздвиженья начинали рубить капусту на зиму. Принято было готовить пироги с капустной начинкой. Начинались капустники - вечерние посиделки, которые длились две недели.

28 сентября - день Никиты Гусепролета, Гусятника. Хозяева били домашних гусей. Дикие гуси в этот день начинают отлетать в теплые края. Замечали: если гуси высоко летят, будет большое половодье, а если низко - то низкое. Говорили: «Гуси летят, зиму на хвосте тащат».