Казань и Москву свяжут дополнительные поезда в праздничные дни

В связи с повышенным пассажиропотоком в преддверии ноябрьских праздников между Казанью и Москвой будут запущены дополнительные поезда. Составы назначены на 30 октября и 4 ноября для обеспечения удобного сообщения между столицами.

Поезд №205 отправится из Казани 30 октября в 20:09 с прибытием в Москву на следующий день в 11:27. Обратный рейс №274 запланирован на 31 октября с отправлением из Москвы в 16:15 и прибытием в Казань в 05:05. Второй дополнительный состав отправится 4 ноября в 22:35 с прибытием 5 ноября в 11:42, а обратный рейс — 5 ноября в 23:20 с прибытием в Казань в 13:00.

Направление демонстрирует рост популярности: с января по август перевозки составили 521 тысячу пассажиров, что на 4,6% превышает показатели прошлого года. Наряду с дополнительными рейсами продолжают курсировать регулярные поезда, включая фирменные составы «Премиум» и «Двухэтажный состав».