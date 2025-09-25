Светлана Захарова назначена новым детским омбудсменом Татарстана

Республика
25 сентября 2025  11:06

На 13-м заседании Государственного Совета Республики Татарстан VII созыва принято решение о назначении Светланы Захаровой на должность Уполномоченного по правам ребенка. Кандидатуру депутата, председателя парламентского Комитета по социальной политике, предложил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

После утверждения кандидатуры парламентом Захарова выразила признательность за оказанное доверие, отметив, что для нее это большая честь занять столь ответственный пост. В связи с новым назначением Госсовет РТ досрочно прекратил ее депутатские полномочия, поскольку законодательство не допускает совмещение этих государственных должностей.

Предыдущим уполномоченным по правам ребенка в республике являлась Ирина Волынец.

