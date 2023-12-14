Карина Багдасарова: Женщин-укротительниц даже меньше, чем женщин-космонавтов

Карина и ее брат Артур - представители знаменитой цирковой династии Багдасаровых. Их папа - народный артист России Михаил Багдасаров, привлек детей к работе с хищниками. Карина вышла на манеж цирка с хищниками в 18 лет, а Артур - в 15, став самым юным укротителем тигров.

В 2009 году Карина и Артур уже побывали в гостях у нашей редакции, и мы очень рады, что во время недавних гастролей в Казани с новой программой «Багдасаровы. Про цирк» они снова заглянули к нам на дружеское чаепитие.

«К чувству опасности привыкнуть нельзя»

- Карина, за много лет работы в цирке вы уже привыкли к риску, чувству опасности?

- К чувству опасности привыкнуть нельзя. Входить в клетку к хищникам страшно. Каждый раз они ведут себя по-разному. Они непредсказуемы. На настроение, поведение тигров влияет все - полнолуние, новолуние, погода, не так на них посмотрели, не так что-то сказали... Тигр по природе своей одиночка. Для них работать в команде не свойственно, поэтому между ними нередко происходят драки - так каждый из них отстаивает свою территорию.

Чтобы работать с хищниками, важно показать им, что ты сильнее их. А сделать это очень сложно. Физически мы ничем им не можем противостоять. Если они захотят порвать, то ни кнут, ни палка, ни шумовой пистолет их не остановят.

Надо всегда помнить, что перед тобой хищник. Иногда работаешь уверенно, легко, а иногда ни с того ни с сего накатывает волна страха... И ты не понимаешь, почему вдруг стало так страшно.

- Как преодолеваете страх?

- Средство от страха одно - нужно включать осознанность. Умение собраться в экстремальной ситуации - это отпечаток нашей профессии. Не всем представительницам слабого пола это свойственно, поэтому не случайно женщин-укротительниц во всем мире даже меньше, чем женщин-космонавтов.

- В жизни любите экстрим?

- Не люблю неоправданный риск, наверное, потому, что моя работа - это постоянное хождение по лезвию бритвы. Обожаю водить машину, но не езжу на большой скорости. Мой самый любимый отдых - путешествия и созерцание природы. А вот моему мужу нравятся экстремальные приключения - ему интересно и с парашютом прыгнуть, и на тарзанке поболтаться, и с аквалангом понырять.

- Вы чему-то учитесь у своих тигров?

- Постоянно. Вообще, у природы надо учиться. Природа намного мудрее, чем мы. Люди в какой-то момент забыли, что мы никакие не цари природы, а ее дети. Интуицию, которая нам дана от рождения, мы сами перекрыли слоем асфальта, бетона, разумом своим, общественным мнением, гаджетами. Я не говорю, что надо забить на современные технологии и вернуться в пещеры, но надо больше прислушиваться к природе, самому себе, а не полагаться во всем на компьютеры, цифровые технологии, искусственный интеллект.

Звери постоянно удивляют своей находчивостью. Есть у нас тигрица Бетти - красивая, талантливая, но хитрая... Она в детстве быстро освоила весь классический набор трюков, но в какой-то момент решила, что она королева и ей можно не работать. Вальяжно выходит на манеж, ложится на барьер и сразу делает вид, что очень крепко спит, не стоит ее беспокоить: «Вы тут попрыгайте, побегайте, а я пока отдохну!» Пока другие бегают, прыгают, она артистично вылизывает себе лапки, чистит коготки, если есть настроение, заигрывает с ассистентом и после окончания номера, как и все, получает свою порцию угощения и спокойно уходит с манежа. И что ты с ней сделаешь? Ничего.

«У тигра в природе только один враг - человек»

- Правда, что последние несколько лет вы серьезно занимаетесь наукой?

- За 35 лет работы в цирке у меня накопился большой практический опыт общения с хищниками. Мне стало интересно выйти за рамки манежа. Когда закончу свой артистический путь, дальнейшую деятельность хочу посвятить науке - экологическому направлению, защите и охране тигров, живущих в неестественной среде обитания. Для этого я поступила в Российский государственный гуманитарный университет на факультет экологической истории. Два года назад защитила диплом. Сейчас учусь в аспирантуре, работаю над кандидатской диссертацией - она посвящена истории взаимоотношений, взаимопонимания человека и тигра с незапамятных времен до наших дней.

- Зоозащитники активно выступают против использования зверей в цирке, потому что там они находятся в неволе...

- Всегда говорю, что наши тигры живут не в неволе. Неволя - это когда тигров, живущих в дикой природе, поймали и поместили в замкнутое пространство: вольер, клетку. Но тигр, который родился рядом с человеком, выкормлен человеком, с самого рождения общается с человеком, получает еду из его рук, ветеринарное обслуживание - это уже другой тигр, хотя все равно остается хищником.

Надо понимать, что природа - это совсем не добрая мама. Жизнь в природе полна трудностей: это катаклизмы, засуха, морозы, голод, а рядом с человеком зверю тепло, сытно, здесь нет борьбы за выживание. Поэтому продолжительность жизни наших тигров значительно больше, чем тех, что живут в дикой природе. Там большинство хищников не доживают до 10 лет, а наши живут 20 - 25.

И еще важный момент: на сегодня цирк и зоопарк - единственные места, где человек может увидеть животных вживую, а не по телевизору.

- А кто в природе представляет реальную угрозу для тигров?

- Тигры находятся на самом верху пищевой цепочки, поэтому в природе у них врагов нет, их никто не ест. У них только один враг - человек, который их убивает ради шкуры, клыков... У китайцев вообще весь тигр - от кончиков ушей до хвоста, от усов, когтей до фекалий - используется для приготовления всевозможных снадобий. Почему-то китайцы когда-то решили, что тигр может исцелять от всех болезней, и истребляют его. Поэтому сегодня грозный хищник сам нуждается в защите от человека.

Смертельный трюк с Икаром, массаж для Ахилла

- У вас были самые любимые питомцы, о которых вы вспоминаете с особыми чувствами?

- Они все любимые. В каждого вкладываешь душу, любовь, время, энергию. Но с некоторыми тиграми действительно ощущалась какая-то особая духовная связь. Мы на уровне мысли понимали, чувствовали друг друга. Я верю в переселение душ. Когда смотришь в глаза тигра, видишь осмысленный, человеческий взгляд...

У меня был Икар - такой огромный, злой, у него даже кличка была: Зэк. Со всеми дрался. Двух тигров Икар загрыз. Но я почему-то была уверена, что со мной этот страшный зверь ничего не сделает. Мы с ним на маленькой площадке без страховки поднимались под купол цирка, моя жизнь была полностью в его лапах. Я больше ни с кем не рискнула повторить этот номер.

Другой тигр - Ахилл. Когда он болел, лечила его, делала массаж, он мне полностью доверял. Сам звал меня: «Помоги!», сам подставлял мне больное место, чтобы я его разминала. Когда поправился, так близко к себе уже не подпускал. К сожалению, время пришло и Ахилл ушел за радугу.

Сын Никита, когда был маленький, обижался: «Ты своих тигров любишь больше, чем меня!» Особенно ревновал к тигрятам. Я объяснила: «Сынок, я тебя очень люблю. Я с тобой всегда. А у тигрят мамы нет. Я же не могу бросить малышей...» Он понимающе кивнул: «Ну ладно!»

- Никита не захотел связать свою жизнь с цирком?

- Не знаю, к счастью, или, к сожалению, Никита не стал продолжателем нашей цирковой династии. Он занимается математикой, учится в МГУ на механико-математическом факультете.

«В цирке нет фальши, там все по-настоящему»

- Карина, как вы считаете, почему люди приходят в цирк?

- Зрители приходят за живым искусством. В цирке нет фальши, там все по-настоящему.

Всего одна история. 1 сентября 2004 года в Бесланской школе произошел захват заложников. Мы в тот момент были на гастролях в одном из городов России. У нас в программе выступали джигиты из Северной Осетии. У одной моей знакомой, работавшей в этом номере, в той школе без вести пропала тетя. Она очень переживала, волновалась, но нашла в себе силы выйти на манеж. Я тоже очень переживала и не могла понять: зачем мы выступаем, зачем вообще все это надо, когда произошла такая трагедия? Шло представление, я приоткрыла занавес, чтобы посмотреть в зал, и увидела радостные, счастливые лица зрителей - детей и взрослых. В тот момент четко поняла, что наше искусство необходимо. Люди приходят в цирк и на 2 - 2,5 часа попадают в атмосферу праздника, отвлекаются от своих проблем, получают свою порцию радости, которая нам всем необходима.

«Смех и радость мы приносим людям» - это миссия цирковых артистов. Так было, так будет всегда. Знаете, наши с Артуром бабушка и дедушка с маминой стороны тоже были цирковыми артистами: она танцевала, он был гимнастом, позже стал клоуном. На войне бабушка была радисткой, дедушка - связистом. Между боями они устраивали концерты. Бойцы собирались в импровизированный круг, и начиналось представление: кто-то играл на инструментах, кто-то танцевал, кто-то пел, кто-то показывал фокусы... Они находили возможность радоваться и радовать себя даже во время страшной войны, потому что жить без радости невозможно.

Цирк по своей природе - самое народное и демократичное искусство. В магическом 13-метровом круге манежа творится волшебство, и зрители это чувствуют.