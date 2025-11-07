Казань готовится к международному фестивалю «Восточный базар»

В ноябре столица РТ станет центром притяжения восточных культур - в нашем городе пройдет IV международный фестиваль национальных культур «Россия - Восток», известный как «Восточный базар в Казани». Этот проект, начинавшийся как фестиваль эстрады тюркских народов, вырос в масштабное событие, объединяющее десятки стран.

Как отметил генеральный продюсер фестиваля Рифат Фаттахов, идея «Восточного базара» родилась из понимания традиционной роли базара в восточной культуре - места не только торговли, но и общения, дипломатии, культурного обмена. С каждым годом география участников расширяется: если в первый год участвовали 5 - 6 тюркских стран, то теперь фестиваль охватывает страны всего Востока. В этом году впервые ожидаются делегации из Саудовской Аравии, Омана и Марокко.

Особенностью фестиваля стало тесное переплетение культуры и науки. В рамках мероприятия 13 - 14 ноября пройдет международная научно-практическая конференция, организованная Академией наук РТ совместно с Казанским государственным институтом культуры. Как пояснил директор Института языка, литературы и искусства им. Г.Ибрагимова Академии наук РТ Ильгиз Халиков, уже поступило более 70 научных статей от исследователей из разных стран. Будут работать 10 секций, посвященных изучению культуры тюрко-мусульманских народов, традиционного костюма, археологии и другим темам.

Заместитель министра культуры РТ Ленар Хакимзянов подчеркнул, что фестиваль давно стал брендом Татарстана и пользуется серьезной поддержкой руководства республики. Оргкомитет возглавила вице-премьер Лейла Фазлеева, что свидетельствует о важности проекта.

- Этот фестиваль - важный этап подготовки к 2026 году, когда Казань станет культурной столицей исламского мира, - отметил Ленар Хакимзянов.

Ректор Казанского государственного института культуры Роза Ахмадиева добавила, что фестиваль демонстрирует успешное взаимодействие образования, науки и реального сектора экономики. За последние годы в институте обучились более 2 тысяч иностранных студентов, что способствует укреплению культурных связей.

В этом году гостей ждет особенно насыщенная программа. Торжественное открытие пройдет 12 ноября в Казанской Ратуше с участием высокопоставленных иностранных гостей. В рамках фестиваля состоятся два гала-концерта, включая вечер памяти Ильгама Шакирова, где легендарные хиты народного артиста прозвучат на разных языках. Специальным гостем станет Фарух Закиров с группой «Ялла», который поддерживает фестиваль с первых дней.

Также запланированы День арабской культуры, День культуры Чеченской Республики, шоу «Танцы народов Кавказа и Востока» и даже восточная дискотека для молодежи. Завершится фестиваль 22 ноября большим гала-концертом в «Пирамиде».