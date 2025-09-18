Казань готовится к проведению соревнований по стрельбе из лука на Кубок Генпрокурора

Город
18 сентября 2025  10:25

С 22 сентября столица Татарстана станет центром проведения престижных всероссийских соревнований по стрельбе из лука на Кубок Генерального прокурора Российской Федерации. Мероприятие пройдет на территории стадиона «Ак Барс Арена», где ожидается участие более 600 молодых спортсменов из различных регионов страны.

Торжественную церемонию открытия турнира проведет лично Генпрокурор России Игорь Краснов. Соревнования будут проходить в двух возрастных категориях с дисциплинами на дистанциях 50, 60 и 70 метров, включая как индивидуальные, так и командные зачеты.

В рамках мероприятия запланирована масштабная культурная программа с выступлениями популярных российских исполнителей: NILETTO, Ивана Дмитриенко и Дианы Анкудиновой. Для гостей будут организованы интерактивные зоны и развлекательные активности.

Участие в мероприятии требует предварительной бесплатной регистрации через официальный портал события. 

