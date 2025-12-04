Казань на третьем месте по зарплатам, но потребительский рынок замер

По его словам, в столице Татарстана за девять месяцев удалось не только добиться стабильности, но и положительной динамики по основным параметрам, несмотря на сильное влияние общероссийских экономических (чаще негативных) тенденций. Большинство ключевых показателей, характеризующих экономику города, демонстрируют рост, хотя в некоторых секторах и отмечается спад.

Промышленный сектор остается основой экономики города. Объем отгруженных товаров собственного производства достиг 639 млрд рублей, что на 10% выше уровня прошлого года. Обрабатывающие производства, составляющие 80% отгрузки, выросли на 18%. Положительную динамику показывают фармацевтика, производство электрооборудования и пищевая промышленность. Это произошло в основном благодаря модернизации и импортозамещению.

Однако инвестиционная активность снизилась. Объем инвестиций в основной капитал упал на 15%, что связано с дефицитом собственных средств у предприятий и общей экономической неопределенностью. При этом Казань продолжает привлекать крупные проекты. Например, такие, как индустриальный парк «Северные ворота» и технопарк беспилотных авиасистем, рассмотренные и одобренные Инвестиционным советом, возглавляемым Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Уровень жизни казанцев, соответственно, тоже продолжает расти. Средняя заработная плата на крупных и средних предприятиях за восемь месяцев выросла на 18%, превысив 105 тысяч рублей. А реальные доходы (то есть за вычетом процента инфляции) увеличились только на 7%. Казань занимает третье место среди городов-миллионников, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, по среднему размеру зарплаты.

Рынок труда постепенно стабилизируется: численность официальных безработных снизилась на четверть, составив 1224 человека (уровень безработицы почти незаметен - 0,19%). Центры занятости трансформированы в современные кадровые центры «Работа России». Спрос сохраняется на рабочих строительных и заводских специальностей, медиков, работников торговли и образования.

Малый и средний бизнес Казани обеспечивает 42,5% валовой добавленной стоимости и треть рабочих мест. Количество субъектов МСП и самозанятых за отчетный период выросло, а налоговые поступления в городской бюджет увеличились на 12%. Однако предстоящие в 2026 году изменения в налоговом законодательстве - рост НДС и введение страховых тарифов - создают неопределенность, требующую активной разъяснительной работы с предпринимателями.

Потребительский рынок показывает сдержанную динамику: оборот розничной торговли вырос лишь на 0,1%, а объем платных услуг даже немного снизился. При этом общественное питание демонстрирует уверенный рост на 11%.

Строительный комплекс сохраняет высокие темпы роста (+23% по объему работ). Даже несмотря на снижение ввода жилья на 9%, Казань поднялась на второе место среди крупных городов России по этому показателю. План ввода 1,3 млн квадратных метров жилья в 2025 году, по мнению Шакирова, вполне выполним. Правда, в основном за счет ИЖС, а не строительства многоквартирных домов.

Высокую оценку получила городская политика в области устойчивого развития. Разработанная исполкомом Стратегия устойчивого развития Казани была отмечена на всероссийском конкурсе и получила международную премию Tehran Golden Adobe Global Award 2025.