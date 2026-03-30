Казань пережила снежный коллапс и готовится к генеральной уборке

Жители Казани еще долго будут вспоминать зиму 2025–2026 года. Она стала настоящим испытанием для города из-за рекордного количества снега. В мэрии подвели итоги работы коммунальщиков в этот сложный период и рассказали, как город будут приводить в порядок весной.

Синоптики подсчитали: за три месяца выпало 212 миллиметров осадков — это на 60% больше обычного. Самыми тяжелыми стали январь и февраль.

В конце января всего за неделю в Казани выпало 52 миллиметра снега — это больше целой месячной нормы. А в феврале снега выпало в два с половиной раза больше нормы. Когда стихия разбушевалась, в городе ввели план «Буран». Техника работала круглосуточно: более 1100 машин и 750 рабочих чистили улицы сменами по 14–16 часов. Чтобы помочь коммунальщикам и разгрузить дороги, школы и другие учреждения временно перевели на дистанционное обучение.

Как рассказал заместитель руководителя Исполкома Казани по вопросам благоустройства Игорь Куляжев, главной проблемой стал вывоз снега. За зиму с улиц вывезли 1 миллион 700 тысяч тонн! Для сравнения: это в семь раз больше, чем годом ранее. Снегоплавильные пункты работали на пределе, перерабатывая почти в два раза больше обычного. Часть снега (около 900 тысяч тонн) вывозили на специальные временные площадки для хранения.

Чтобы техника не простаивала в очередях на снегоплавильни, ввели систему электронных талонов. Это ускорило процесс и упростило отчетность.

В этом сезоне дорожники начали тестировать новый жидкий реагент. Его пробовали использовать на нескольких улицах города. Он имеет два главных плюса: он почти в три раза дешевле обычного твердого, и его эффективно применяют в мягкую зиму (когда температура не опускается ниже минус 7 градусов). Такая погода в Казани бывает примерно половину зимы, что позволяет экономить бюджет.

Контроль за уборкой стал жестче. Всю муниципальную технику внесли в систему «Монитор города», чтобы видеть, где какая машина находится и убрана ли улица.

Жители активно помогали следить за порядком: в колл-центр мэрии поступило более 5200 звонков по поводу снега. Все жалобы сразу отправляли в районы, чтобы подрядчики оперативно исправляли недочеты.

Отдельная история — борьба с припаркованными машинами, которые мешали чистить дороги. С января по март эвакуировали более 4200 автомобилей, мешавших проезду техники. Благодаря этому дорожникам удалось качественно очистить обочины и края проезжей части.

Сейчас, когда зима отступила, город готовится к традиционному двухмесячнику по санитарной очистке, чтобы встретить весну в чистоте.