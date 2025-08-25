Казань примет конные соревнования на Приз Президента РФ в День республики

30 августа Казанский ипподром станет центром проведения самых престижных скачек России — на Приз Президента Российской Федерации. Мероприятие, приуроченное к празднованию Дня республики, соберет 190 лошадей верховых и рысистых пород из 28 регионов страны.

В программе — 15 забегов с общим призовым фондом 38 миллионов рублей. Ключевыми событиями станут скачки на Приз Президента РФ, Приз Раиса Татарстана и Приз Президента ОАЭ. Казань в третий раз в истории принимает эти престижные соревнования — ранее они проходили в 2005 и 2011 годах.

Параллельно 29-30 августа на базе Республиканской спортивной школы по конному спорту пройдет международный турнир по конкуру с участием спортсменов из пяти стран. Призовой фонд этих соревнований составит 6,5 миллионов рублей.

Гостей ипподрома ждет масштабная развлекательная программа: выступления звезд татарской эстрады, концерт Государственного камерного хора, детские мастер-классы и катание на пони. Ведущим скакового дня станет известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.