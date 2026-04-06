Казань примет международный форум по инклюзии

С 23 по 24 апреля в Казани в КЦ «Московский» пройдёт Международный форум-дискуссия «Инклюзия как новая социальная норма: вызовы и решения». Мероприятие приурочено к 10-летию проекта «Добрая Казань» и соберёт около 250 участников из регионов России и зарубежных стран.

На аппаратном совещании в мэрии директор АНО «Добрая Казань» Татьяна Мерзлякова рассказала о подготовке к форуму. Руководитель исполкома Рустем Гафаров отметил, что создание инклюзивной инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями здоровья становится в Казани нормой жизни.

«Множество людей вовлечено в этот процесс и двигает его вперёд не для галочки в отчёте, а для реальных результатов», — подчеркнул Гафаров.

Центральной темой форума станет развитие инклюзивной среды. В программе — пленарное заседание «Равенство возможностей: архитектура инклюзивной среды», секции с участием ведущих экспертов из Москвы, Санкт-Петербурга и Израиля. Среди спикеров — представители фонда «Антон тут рядом», Центра проблем аутизма и других профильных организаций.

Впервые в рамках форума пройдёт конкурс экспресс-грантов «Удивительная инклюзия». Три лучших проекта получат по 100 тысяч рублей на реализацию.

Форум призван подвести итоги 10-летней работы «Доброй Казани». За это время в городе создана устойчивая экосистема, объединяющая более 130 благотворительных организаций. Опыт Казани вызвал интерес по всей стране и был отмечен множеством грантов и премий.