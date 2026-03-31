Казань примет соревнования по восьми видам спорта в рамках Спартакиады народов России

С 1 августа по 30 сентября 2026 года в России пройдет Спартакиада народов России. Турнир станет ключевым этапом отбора спортсменов на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. В соревнованиях по 43 дисциплинам примут участие более 12 тыс. атлетов.

Татарстан вошел в число семи регионов-хозяев. В Казани запланированы старты по регби-7, скейтбордингу, конному спорту, женскому футболу, гребле на байдарках и каноэ, гребному спорту, спортивной гимнастике и пулевой стрельбе.

Как отметил директор Федеральной дирекции спортивных мероприятий Юрий Ермошкин, республика обладает развитой инфраструктурой и большим опытом проведения крупнейших соревнований. Подготовка объектов ведется в плановом режиме.

Церемония открытия Спартакиады состоится в Екатеринбурге, закрытия — в Уфе. Соревнования в Татарстане пройдут с 31 июля по 14 сентября.