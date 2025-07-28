Казань расширяет сеть интеллектуальных светофоров

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Город
28 июля 2025  12:26

До конца текущего года в столице Татарстана планируется интегрировать в централизованную систему регулирования дорожного потока дополнительно 14 светофорных комплексов. Как сообщил заместитель руководителя городской администрации Ильдар Шакиров, это позволит довести общее число «интеллектуальных» светофорных установок в городской инфраструктуре до 256 единиц.

В рамках эксперимента на пересечении улиц Большой Красной и Толстого внедрена инновационная система мониторинга нерегулируемых переходных зон. Технологический комплекс способен идентифицировать пешеходов и передавать соответствующие сигналы автомобилистам. Дополнительно система ведет видеорегистрацию случаев непредоставления преимущества пешим участникам движения.

Еще одним технологическим новшеством стала лазерная проекция знака приоритета на перекрестке Спартаковской и Ипподромной улиц. Данное решение значительно улучшает визуальное восприятие дорожных указателей водителями.

По данным городской администрации, внедрение цифровых решений уже позволило добиться существенного улучшения показателей безопасности. За пятилетний период количество дорожных инцидентов сократилось на 28%, а число пострадавших уменьшилось на четверть. Однако, как отмечают в мэрии, за первое полугодие 2025 года в городской черте все же было зафиксировано 534 дорожно-транспортных происшествия.

В настоящее время в Казани определено 68 потенциально опасных участков дорожной сети, где планируется установка дополнительных предупреждающих систем и модернизация разметки.

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