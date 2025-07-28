Социальная политика РТ способствует укреплению института многодетной семьи

По словам Риммы Сыдыковой, социального координатора филиала госфонда «Защитники Отечества» в Татарстане, комплексная поддержка семейной политики в регионе дает ощутимые результаты. Как многодетная мать и общественный деятель, она отмечает значительные преобразования в социальной инфраструктуре республики.

«Благодаря вниманию руководства Татарстана во главе с Рустамом Миннихановым, за последние годы мы наблюдаем настоящий прорыв в создании комфортной среды для семей с детьми», – подчеркивает Сыдыкова. В регионе активно строятся новые образовательные учреждения, развивается сеть медицинских центров, расширяются возможности для дополнительного образования детей.

Особых успехов удалось достичь в реализации программы «Наш двор», стартовавшей пять лет назад. К 2025 году в республике благоустроено свыше 5 тысяч дворовых территорий, где появились современные игровые и спортивные комплексы. Параллельно ведется масштабное обновление общественных пространств – парков, скверов и аллей.

Эти меры, по мнению эксперта, напрямую влияют на демографические показатели. Татарстан лидирует в Приволжском федеральном округе по приросту населения, а количество многодетных семей превысило 58 тысяч. Улучшение качества жизни способствует и росту ее продолжительности, что соответствует целям национального проекта «Семья».

«Созданные условия вселяют уверенность в завтрашнем дне и мотивируют молодые семьи на рождение детей», – резюмирует Сыдыкова, отмечая системный подход республики к реализации социальной политики.