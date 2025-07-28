В Татарстане возбуждено уголовное дело о крупном уклонении от уплаты налогов

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Республика
28 июля 2025  15:22

Следственные органы Татарстана выявили масштабные финансовые нарушения в деятельности местной компании. По данным следствия, руководство организации в течение трех лет систематически уклонялось от уплаты налогов на общую сумму 259 миллионов рублей.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий, директор и учредитель фирмы искусственно создавали видимость хозяйственных операций с 16 контрагентами. С 2020 по 2023 год они намеренно искажали данные в налоговой отчетности, чтобы минимизировать выплаты по НДС и налогу на прибыль.

Расследование проводится совместно с сотрудниками экономической безопасности и налоговыми органами. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства противоправной схемы, включая возможных соучастников среди контрагентов компании.

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