Жительница Казани потеряла 400 тысяч рублей из-за телефонного мошенничества

news_top_970_100
Республика
28 июля 2025  17:04

В Казани возбуждено уголовное дело по факту хищения крупной денежной суммы у 21-летней местной жительницы. Как сообщает пресс-служба УМВД по городу, преступление было совершено по классической схеме телефонного обмана.

По данным следствия, девушка получила звонок от лица, представившегося сотрудником сотового оператора. Злоумышленник убедил жертву в необходимости продления договора связи и выманил у нее код подтверждения. Вскоре последовал второй звонок — на этот раз от мнимого представителя «Госуслуг», который сообщил о якобы произошедшем взломе личного кабинета.

Дальнейшие события развивались по следующему сценарию:

  • «Специалист банка» сообщил о попытках оформления кредитов
  • Предложил перевести средства на «защищенные счета»
  • Жертва перевела 260 тысяч личных сбережений
  • Дополнительно взяла кредит на недостающую сумму

Полиция напоминает гражданам о необходимости соблюдения базовых правил финансовой безопасности:

  • Никогда не сообщать посторонним коды из СМС
  • Помнить, что договоры сотовой связи не требуют продления
  • Не совершать финансовые операции по указанию неизвестных лиц
news_right_column_240_400
Новости
Жительница Казани потеряла 400 тысяч рублей из-за телефонного мошенничества
«Я выбираю небо-2025» в Казани: без авиашоу, но с масштабным концертом
«Я выбираю небо-2025» в Казани: без авиашоу, но с масштабным концертом
В Татарстане возбуждено уголовное дело о крупном уклонении от уплаты налогов
Виталий Смирнов подал документы в ЦИК Татарстана на участие в выборах Раиса РТ
На ж/д маршруте Казань-Кукмор добавят остановку
Социальная политика РТ способствует укреплению института многодетной семьи
В Казани нетрезвый водитель совершил наезд на пенсионера в садовом товариществе
Казань расширяет сеть интеллектуальных светофоров