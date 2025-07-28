Жительница Казани потеряла 400 тысяч рублей из-за телефонного мошенничества

В Казани возбуждено уголовное дело по факту хищения крупной денежной суммы у 21-летней местной жительницы. Как сообщает пресс-служба УМВД по городу, преступление было совершено по классической схеме телефонного обмана.

По данным следствия, девушка получила звонок от лица, представившегося сотрудником сотового оператора. Злоумышленник убедил жертву в необходимости продления договора связи и выманил у нее код подтверждения. Вскоре последовал второй звонок — на этот раз от мнимого представителя «Госуслуг», который сообщил о якобы произошедшем взломе личного кабинета.

Дальнейшие события развивались по следующему сценарию:

«Специалист банка» сообщил о попытках оформления кредитов

Предложил перевести средства на «защищенные счета»

Жертва перевела 260 тысяч личных сбережений

Дополнительно взяла кредит на недостающую сумму

Полиция напоминает гражданам о необходимости соблюдения базовых правил финансовой безопасности: