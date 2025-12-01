Казань стала лучшим городом для событийного туризма в России

Столица Татарстана одержала победу в престижном национальном конкурсе Russian Event Awards 2025, получив титул «Лучший город для событийного туризма». Церемония награждения состоялась в Нижнем Новгороде.

Всего на премию было представлено 473 проекта из 63 регионов России, а также из Беларуси и Южной Осетии. Победа Казани подтверждает ее статус одного из ключевых туристических центров страны, способного организовывать мероприятия федерального и международного масштаба.

Помимо главного титула, казанские проекты отличились и в других категориях. Фестиваль «Ночной велофест», посвященный 80-летию Победы, занял третье место в номинации «Лучшее событие в области патриотического туризма». Театрализованное представление «Ожившие легенды и сказания» в Казанском Кремле было признано лучшим уличным карнавалом.

Международный фестиваль медиаискусства «НУР» также вошел в число победителей, став лучшим событием в сфере культуры для городов-миллионников. Этот проект ежегодно преобразует городское пространство в площадку для световых инсталляций и цифрового искусства.