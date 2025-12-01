Казань стала лучшим городом для событийного туризма в России

news_top_970_100
Город
1 декабря 2025  08:19

Столица Татарстана одержала победу в престижном национальном конкурсе Russian Event Awards 2025, получив титул «Лучший город для событийного туризма». Церемония награждения состоялась в Нижнем Новгороде.

Всего на премию было представлено 473 проекта из 63 регионов России, а также из Беларуси и Южной Осетии. Победа Казани подтверждает ее статус одного из ключевых туристических центров страны, способного организовывать мероприятия федерального и международного масштаба.

Помимо главного титула, казанские проекты отличились и в других категориях. Фестиваль «Ночной велофест», посвященный 80-летию Победы, занял третье место в номинации «Лучшее событие в области патриотического туризма». Театрализованное представление «Ожившие легенды и сказания» в Казанском Кремле было признано лучшим уличным карнавалом.

Международный фестиваль медиаискусства «НУР» также вошел в число победителей, став лучшим событием в сфере культуры для городов-миллионников. Этот проект ежегодно преобразует городское пространство в площадку для световых инсталляций и цифрового искусства.

news_right_column_240_400
Новости
Казань вошла в ТОП-10 самых популярных городов для отдыха в декабре
Казань вошла в ТОП-10 самых популярных городов для отдыха в декабре
Глава пресс-службы КАМАЗа назанчен на пост руководителя аппарата гендиректора
Ежемесячное вознаграждение опекунам и попечителям увеличится почти в 3 раза
Казань стала лучшим городом для событийного туризма в России
Имя в истории: память о педагоге Жамалетдине Камалове должна быть увековечена
Имя в истории: память о педагоге Жамалетдине Камалове должна быть увековечена
«Зениту» хватило одного гола для победы над «Рубином»
«Ак Барс» уверенно обыграл «Драконов»
Над Татарстаном сбили второй за сутки дрон