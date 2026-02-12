Казань тестирует наземные беспилотники для уборки снега - два дрона заменят 30 дворников

В столице Татарстана приступили к испытаниям первых наземных беспилотных снегоуборщиков. Презентация новой техники прошла во дворе дома на улице Нурсултана Назарбаева, работу машин оценил мэр Казани Ильсур Метшин, который лично опробовал управление дроном с джойстика.

Один беспилотник оснащён ковшом для сгребания снега, второй — шнековым механизмом, измельчающим массу и отбрасывающим её на обочину. Обе модели могут работать как в паре, так и по отдельности. В тандеме они действуют особенно эффективно: первый формирует вал, второй — оперативно его убирает.

Фото: kzn.ru

По предварительным подсчётам, два таких робота способны заменить от 20 до 30 дворников. Дефицит рабочих рук в городе сегодня составляет почти 900 человек.

Беспилотники производятся на республиканском предприятии и изначально создавались для нужд СВО. Инициатива адаптировать их под коммунальные задачи принадлежит мэру. Сейчас техника управляется дистанционно, в будущем планируется внедрить полностью автономный режим.

Дроны работают до 8 часов без подзарядки, выдерживают температуру до –25 градусов и развивают скорость до 20 км/ч. Грузоподъёмность платформы — около 500 кг.