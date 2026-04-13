Казань - в аутсайдерах рейтинга доходности жилья

13 апреля 2026  18:17

Столица Татарстана попала в список крупных городов, где вложения в жилье приносят убыток. Об этом свидетельствуют данные исследования РИА Новости. За три года (2023–2025) среднегодовая реальная доходность от покупки и сдачи в аренду типовой однокомнатной квартиры в Казани составила минус 1,5%. При этом потребительская инфляция оказалась выше, что не позволило владельцам сохранить вложенные средства.

Хуже показатели только в Калуге (-1,7%), Орле (-1,8%), Якутске (-2,1%) и Калининграде (-2,9%). На уровне Казани (-1,5%) также оказался Южно-Сахалинск. Для подсчета аналитики учитывали прирост стоимости квартиры и арендный доход, вычитая НДФЛ, коммунальные платежи, взносы на капремонт и налог на имущество.

Лидерами по доходности стали Абакан (25,3% годовых), Оренбург (20,2%) и Челябинск (16,4%). В Москве доходность составила 0,3%. Всего в рейтинге участвовали 79 административных центров регионов. Положительная доходность выше 10% зафиксирована в 20 городах.

