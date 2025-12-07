Казань вошла в топ-10 городов России по тратам на кофе

Столица Татарстана занимает восьмое место в рейтинге российских городов-миллионников по среднему чеку в кофейнях. Об этом сообщает РИА «Новости», основываясь на данные аналитической компании «Платформа ОФД», жители Казани оставляют в заведениях в среднем 477 рублей за посещение.

Изображение сгенерировано ИИ

Лидерами рейтинга стали Челябинск (610 рублей), Санкт-Петербург (603 рубля) и Новосибирск (597 рублей). Москва расположилась на четвертой позиции с показателем 564 рубля.

В Приволжском федеральном округе расходы на кофе оказались более умеренными. Так, в Уфе средний чек составляет 465 рублей, в Самаре — 462 рубля, в Перми — 453 рубля, а в Нижнем Новгороде — 437 рублей.

По словам генерального директора «Платформы ОФД» Дмитрия Батюшенкова, основной потенциал роста кофейного рынка сейчас сосредоточен именно в регионах. Он отметил, что во многих спальных районах крупных городов до сих пор ощущается нехватка подобных заведений, что открывает возможности для дальнейшего развития этого сегмента общественного питания.