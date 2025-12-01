Казань вошла в ТОП-10 самых популярных городов для отдыха в декабре

Столица Татарстана продолжает укреплять свои позиции в числе лидирующих туристических направлений России. Согласно данным аналитиков сервиса ТВИЛ.РУ, Казань заняла пятую строчку в рейтинге самых востребованных городов для поездок в декабре 2025 года.

Исследование показало, что первую строчку рейтинга традиционно делят Москва и Санкт-Петербург. Второе и третье места занимают курортные города Сочи и Ялта. Казань, опередив Краснодар, Калининград и Анапу, уверенно вошла в первую пятерку, обогнав многие традиционные южные курорты.

Средняя стоимость проживания в гостиницах Казани на период предновогоднего отдыха составляет около 5 927 рублей за три ночи. Такой показатель отражает высокий спрос на столицу Татарстана как на культурно-исторический центр, привлекающий туристов своей праздничной атмосферой, богатой программой мероприятий и знаменитыми достопримечательностями.