Казань вошла в топ-5 городов России для отдыха вблизи кафе и ресторанов

news_top_970_100
Город
21 апреля 2026  09:32

Апрельское путешествие для многих туристов немыслимо без гастрономических впечатлений. Российский сервис бронирования ТВИЛ.РУ выяснил, в каких направлениях туристы чаще всего выбирают жилье в пешей доступности от заведений общепита — не дальше 500 метров. Анализ проводился на основе запросов и заявок за апрель 2026 года.

Казань заняла пятую строчку рейтинга, уверенно войдя в десятку самых популярных городов для отдыха «рядом с едой». Средняя стоимость трех ночей в столице Татарстана составила 4568 рублей. По этому показателю Казань оказалась на втором месте после Москвы (4522 рубля за три ночи), опередив Санкт-Петербург (3807 рублей).

Лидером рейтинга стал Санкт-Петербург, собравший 13% бронирований с близостью к кафе. На втором месте — Москва (11%), замыкает тройку Сочи (8%). В десятку также вошли Краснодар, Ялта, Калининград, Кисловодск, Геленджик и Пятигорск.

Стоит отметить, что 21 апреля любители сладкого отмечают сразу два гастрономических праздника — Международный день пряника и День трюфелей кешью в шоколаде. И хотя выбор десертов дело вкуса, возможность перекусить поблизости от отеля остается одним из ключевых факторов комфортного отдыха.

news_right_column_240_400
Новости
