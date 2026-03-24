Казань вошла в топ-5 популярных городов для автотуризма в марте

Столица Татарстана заняла пятое место в рейтинге самых востребованных направлений для путешествий на автомобиле, составленном сервисом бронирования ТВИЛ.РУ. Аналитики изучили заявки, в которых указывалась необходимость парковки, и выявили предпочтения автотуристов.

В десятку лидеров также вошли Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Краснодар. Казань расположилась между южными городами и Калининградом. Средняя стоимость ночи в казанских объектах размещения составила 4169 рублей, а средняя продолжительность поездки — две ночи.

Наибольшая доля бронирований среди автотуристов пришлась на Москву (10%), за ней следуют Санкт-Петербург (7%) и Сочи (5%). Рейтинг возглавили преимущественно крупные города и курорты, что подтверждает растущий тренд на внутренние автопутешествия.