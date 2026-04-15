Казань вошла в топ-5 популярных направлений для путешествий с питомцами в апреле

Столица Татарстана заняла пятое место в рейтинге городов, куда туристы чаще всего отправляются вместе с домашними животными. Рейтинг составлен сервисом бронирования ТВИЛ.РУ на основе данных за апрель 2026 года.

Лидерами по числу бронирований с питомцами стали Санкт-Петербург (13%), Москва (9%) и Сочи (6%). Казань расположилась на пятой строчке, пропустив вперед также Краснодар. Средняя стоимость ночи в казанском жилье с возможностью размещения с животным составила 4866 рублей, средняя продолжительность поездки — три ночи.

В десятку также вошли Ялта, Геленджик, Волгоград, Севастополь и Калининград. Самая высокая средняя цена ночи зафиксирована в Севастополе (4911 рублей) и Москве (5338 рублей), самая низкая — в Краснодаре (3508 рублей). Наиболее длительные поездки туристы планируют в Сочи и Ялту (по четыре ночи), а также в Калининград (четыре ночи). Эксперты связывают рост популярности отдыха с питомцами с началом сезона клещей и нежеланием хозяев оставлять животных в гостиницах. Арендодатели все чаще идут навстречу туристам, предоставляя возможность заселения с животными за дополнительную плату.