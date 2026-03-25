Казань вошла в тройку лидеров по популярности среди туристов на мартовский трехдневный отдых

Столица Татарстана заняла третье место в рейтинге направлений для трехдневных поездок в марте 2026 года. Об этом свидетельствуют данные сервиса бронирования ТВИЛ.РУ.

Аналитики изучили спрос на короткие туры продолжительностью три дня, которые позволяют совместить отдых с отгулом и сэкономить отпускные дни на более теплое время года. В тройку лидеров вошли Москва, Краснодар и Казань.

Средняя стоимость ночи в казанских объектах размещения при трехдневном пребывании составила 4288 рублей. Это выше, чем в Краснодаре (3633 рубля), но ниже, чем в Москве (4595 рублей).

В десятку самых востребованных направлений также вошли Ялта, Геленджик, Анапа, Зеленоградск, Волгоград, Севастополь и Судак. Таким образом, казанский турпоток в марте сопоставим по популярности с ведущими курортами юга России.