Казань вошла в тройку лучших направлений России для отдыха в бархатный сезон

Столица Татарстана заняла третье место в рейтинге самых популярных направлений для осеннего отдыха, уступив только Кисловодску и Калининграду. Согласно исследованию сервиса ТВИЛ.РУ, основанному на анализе бронирований, средняя продолжительность пребывания туристов в Казани составляет 4 ночи при средней стоимости проживания 4484 рубля.

Бархатный сезон 2025 года демонстрирует смену туристических предпочтений — всё больше россиян выбирают для осеннего отдыха культурные и исторические центры вместо традиционных морских курортов. Казань, с её тысячелетней историей, современной инфраструктурой и уникальным сочетанием культур, идеально соответствует этому тренду.

Примечательно, что в топ-10 направлений вошли преимущественно города с богатым историко-культурным наследием, где осенняя погода способствует комфортному изучению достопримечательностей. Казань обошла в рейтинге такие известные центры, как Нижний Новгород и Краснодар, подтверждая свой статус одного из самых привлекательных туристических центров Поволжья.