Казань вошла в тройку самых популярных городов для аренды апартаментов в апреле

6 апреля 2026  08:39

Столица Татарстана заняла второе место в рейтинге направлений для бронирования апартаментов. Рейтинг составлен сервисом бронирования ТВИЛ.РУ на основе данных за апрель 2026 года.

Лидерство разделили Санкт-Петербург и Москва, собравшие по 10% бронирований. Казань расположилась на третьей строчке с 6% бронирований, опередив Краснодар (4%), Калининград, Сочи, Кисловодск, Пятигорск, Ялту и Волгоград.

Средняя стоимость ночи в казанских апартаментах составила 4695 рублей, а средняя продолжительность поездки — четыре ночи. Это сопоставимо с Санкт-Петербургом (4277 рублей, 4 ночи) и Москвой (5521 рубль, 3 ночи). Эксперты связывают растущий интерес туристов к Казани с теплой весенней погодой и развитой инфраструктурой для комфортного отдыха. Апартаменты, обеспечивающие приватность и удобства, становятся все более востребованным форматом размещения.

