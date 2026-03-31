Казань вошла в тройку самых популярных направлений для поездок на майские праздники

Столица Татарстана заняла второе место в рейтинге востребованных городов для отдыха с 1 по 10 мая 2026 года. Рейтинг составлен сервисом бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ на основе данных о бронированиях.

Казань уступила лишь Санкт-Петербургу (13% бронирований), опередив Сочи (7%). Средняя стоимость ночи в казанских отелях и апартаментах на майские праздники составит 6380 рублей, а средняя продолжительность поездки — три ночи.

В десятку лидеров также вошли Москва, Кисловодск, Волгоград, Ялта, Калининград, Краснодар и Пятигорск. Самая высокая средняя цена ночи зафиксирована в Казани и Волгограде, самая низкая — в Калининграде и Краснодаре. Наиболее длительные поездки туристы планируют в Сочи и Ялту (по шесть ночей).